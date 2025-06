“Vi er ikke investert i selskaper som leverer våpen til Israel”, sa finansminister Jens Stoltenberg i Stortinget 21. mai 2025. Det sa han mens han er fullt klar over at det ikke er sant. Vi er investert til langt opp i halsen i krigsforbrytere. (Foto: Peter Mydske, Stortinget)

RTX er verdens nest største bombeprodusent. I tillegg til alle sine egne bomber, lager de styringssystemer for andre selskapers “dumme” bomber - slik at de blir målstyrte, og mye mer dødbringende. Paveway styringssystemet er koblet til de aller største bombene som Israel teppebomber Gaza med. Oljefondet er tungt investert i RTX.

21 mai 2025 sa Stoltenberg i Stortinget:

«Vi er ikke investert i selskaper som leverer våpen til Israel». og:

«Vi er ikke i selskaper som produserer våpen, som bryter med folkeretten, i Gaza».

Nå har han gjentatt løgnen i 17 siders brev til FNs spesialrapportør Francesca Albanese.

Denne oversikten korrigerer Stoltenbergs feilinformasjon.

Det er grovt uredelig å lyve for et helt folk fra den fremste talerstolen i landet - Stortinget. Men det er også grovt at han sto og løy for et auditorium fullt av unge studenter på Universitetet i Agder i Kristiansand 26. mai. Så mye løgn bare for å få beholde investeringene i noen av de verste våpenselskapene i verden, som har medvirket til bombing av Gaza i atten måneder? Ingenting uetisk ved Oljefondets investeringer, har han også sagt. Og statsminister Jonas Gahr Støre har lagt til: “Oljefondet er det mest moralske investeringsfondet i verden”. Det høres ut som et ekko av noen andre som hevder at de er de mest moralske i verden.

VÅPENSELSKAPER SOM BEGÅR FOLKERETTSBRUDD I GAZA OG PALESTINA FOR ØVRIG - OG OLJEFONDETS INVESTERINGER I DISSE

Dette er en liste med 18 av selskapene som leverer våpen til Israel, og deltar i krigsforbrytelser, som Oljefondet er investert i. Seks av dem er på FNs svarteliste:

Caterpillar, Oshkosh, Rheinmetall, Rolls-Royce Power Systems, RTX og ThyssenKrupp

FNs Høykommisær for menneskerettigheter har ved flere anledninger skrevet at disse selskapene bryter folkeretten, og at de som investerer i dem, blir knyttet til forbrytelsene. Oljefondet er nevnt helt spesifikt i advarselen som Høykommisæren ga ut 20. juni i fjor: “Dersom dere etter denne meldingen fortsetter å investere, går dere over fra å være knyttet til forbrytelsene - til å bli medvirkende”. Det har ikke hatt noen effekt.

Denne oversikten blir også sendt til FNs spesialrapportør Francesca Albanese, som har bedt om inspill til sin neste rapport til FNs Generalforsamling om tredjelands pliktoppfyllelse. Hun sendte brev til Jens Stoltenberg 30. april og krevde svar om når han har tenkt å sørge for at Oljefondet ikke lengre bryter folkeretten. Det har heller ikke hatt noen effekt. Stoltenbergs oppsummering i 17 sider var at Etikkrådet har undersøkt alt fondet har gjort i fjor, og kommer til at:

“there were no companies in the Fund with ongoing deliveries of relevant types of weapons to Israel”.

Oljefondet er tungt inne i selskaper som bidrar til Israels utslettelse av Gaza. RTX er ett av de klareste eksemplene. De leverer massedrap til Gaza med bomber og bombeforsterkninger. Det må anses for å være relevante våpen for krigsforbrytelser. Etikkrådet synes ikke engang at de er uetiske. Så kanskje Stoltenberg egentlig ikke lyver - at han bare synes helt ærlig at det ikke er noe uetisk med Israels folkemord.

Men i så fall er han i utakt med 8 av 10 nordmenn, internasjonal lovgivning og FN - og ikke minst Oljefondets egne etiske regler, som er utrolig gode. De fremstår som en studie i hykleri, når de bare er utrolig velformulerte på papir, men ikke blir fulgt.

Alle selskapene er hentet fra Norges Banks database over Oljefondets investeringer.

1) RTX – Raytheon Technologies

RTX er verdens nest største våpenselskap. Det produserer raketter, bomber, komponenter til jagerfly og andre våpensystemer brukt av det israelske militæret. RTX omfatter selskapene Raytheon, Collins Aerospace og Pratt & Whitney.

RTX skriver selv hvordan de bidrar til F-35 flyene med bomber:

Here are some of the ways RTX businesses support the F-35 program:

Raytheon

Next-generation Electro-Optical Distributed Aperture System (EODAS)

Munitions

· AIM-120 AMRAAM missile

· AIM-9X SIDEWINDER missile

· StormBreaker smart weapon

· Paveway bomb

StormBreaker er en såkalt «smartbombe» som har vært brukt lenge i F-15 flyene. I 2023 ble de testet ut for å passe til F-35, skriver RTX.

RTX skriver at deres laserstyrte Paveway-systemer har revolusjonert luft til bakke-krigføring ved å gjøre dumme bomber til presisjonsstyrte våpen. En “dum” bombe faller til jorden ut av et fly, men kombinert med et styringssystem foran og bak fra RTX, så blir det et målstyrt missil som er mye mer dødbringende.

Airforce Technology skriver at Paveway II Plus Laser Guided Bomb (LGB) kan brukes sammen med blant andre Boeings MK-84. RTX har forsterket disse og den tilsvarende BLU-109 som Lockheed Martin og General Dynamics produserer. Dette er ett tonns bunker buster bomber - også kalt jordskjevbomber, fordi nedslagene har vært registrert som jordskjelv i flere naboland. Der finnes ikke bygninger igjen i Gaza som trenger slik bombekraft for å bli ødelagt. De brukes mot sykehus og teltleire.

Biden sendte fjorten tusen 2000-pund bomber til Israel i sin presidentperiode.

Trump sendte ytterligere ett tusen åtte hundre av disse til Israel kort tid etter tiltredelsen. EUs Defense Industry bekrefter at disse ble levert til Israel 16. februar.

Gaza er omtrent fullstendig utradert, og RTX sine bomber av alle størrelser har vært en hjørnestein i Israel sin ødeleggelse av Gaza.

20 mai - for en uke siden - skriver Times of Israel at Pentagon har godkjent neste forsendelse av våpen til Israel. På den listen er RTX sine styringsløsninger Paveway II:

“The Government of Israel has requested a possible sale of 14,500 KMU-556C/B Joint Direct Attack Munitions (JDAM) tail kits consisting of 10,000 for Mk-84; 500 for Mk-83; and,4,000 for Mk-82; 3,500 Mk-82 bombs; 4,500 Mk-83 bombs; 50 BLU-113 bombs; 4,100 GBU-39 Small Diameter bombs; 1,500 Mk-83 Paveway kits; 700 BLU-109 Paveway kits; The total estimated cost $1.879 billion.”

RTX skryter selv av at deres styringssystem har vært på omtrent halvparten av alle bombene som har vært brukt i senere amerikanske militæroperasjoner. Det er ikke noen tvil om at de er sterkt medvirkende i Israels målstyrte bomber mot Gaza.

Det amerikanske forsvaret gir en omfattende beskrivelse av hvilke bomber RTX har solgt til ulike land, som også beskriver i detalj hvilke bomber de produserer.

New York Times beskriver hva 2000-punds bomber gjør.

USA har godkjent titusenvis av “dumme” 2000 punds bomber til Israel, produsert av Boeing og Lockheed Martin. Før de drar til Israel og blir sluppet over Gaza, får de påført tupp og styrefinner bak hos kunden, som er Boeing eller Lockheed Martin - for de største sin del.

Modell som viser hvordan RTX laserstyringssystem Paveway II monteres på den dumme bomben. Med Paveway har den blitt hyperintelligent, og kan sikte seg inn på operasjonssalen på et sykehus i Gaza med full treffsikkerhet.

RTX er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondets investering i RTX: 19 464 556 402 kr.

*****

2) Babcock International

Leverer våpen, våpendeler og militær teknologi til Israels krigføring i Gaza.

Babcock er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondets investering i Babcock International Group PLC: 491 528 507 kr.

------------------------------------------------

3) Bharat Dynamics

Indisk statseid våpenselskap som selv oppgir at de produserer en lang rekke bomber og missiler. Deres omfattende leveranser av våpen til Israels krigføring i Gaza har blitt kritisert av en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.

Bharat Dynamics er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondets investering i Bharat Dynamics: 149 568 592 kr.

----------------------------------------------------

4) Caterpillar Inc

Det israelske militæret bruker rutinemessig Caterpillar D9-bulldosere til å rive palestinske hjem og offentlige bygninger, og rasere veier, jordbruksland og annen sivil infrastruktur.

Oljefondets investering i Caterpillar Inc: 24 391 561 491 kr.

5) Cisco Systems Inc

En av hovedleverandørene av nettverksutstyr til det israelske militæret.

Oljefondets investering i Cisco: 36 899 296 102 kr.

6) General Electric Co (GE)

Et av verdens største våpenselskap. Selger jetmotorer og komponenter for jagerfly, bombefly, tankfly, helikoptre og overvåkningsfly.

GE's motorer er integrert i Boeing's F-15 and Lockheed Martin's F-16 kampfly, som Israels flyvåpen bruker rutinemessig i sine bombeangrep mot Gaza, samt i Boeings Apache og Lockheed Martins Black Hawk kamphelikoptre.

Oljefondets investering i General Electric Co: 26 554 882 371 Kr.

7) General Motors Co

GM leverer motorer og girkasser til flere kjøretøy som det israelske militæret bruker i krigføringen mot Gaza.

Oljefondets investering i General Motors Co: 6 589 596 861

------------------------------------

8) HD Hyundai Co

Verdens største skipsverft og en stor produsent av tungt utstyr. Produktene deres brukes til å rive hjem på den okkuperte Vestbredden og Golanhøydene.

(NB! Dette er ikke selskapet som lager Hyundai biler. De lages av Hyundai Motor Company – et helt annet selskap. Oljefondet har ingen aksjer i bilprodusenten).

Datterselskapene HD Hyundai Construction Equipment og HD Heavy Industries Co:

Leverer en stor variasjon av tungt maskineri til Israel. Amnesty har dokumentert at utstyret har vært brukt til krigsforbrytelser på Vestbredden i mange år.

Relief-Web, en underavdeling av FNs OCHA, krever at HD Hyundai må avslutte forbindelsen med Israel. I en nedlastbar rapport utarbeidet av Amnesty i linken er det et omfattende billedmateriale og vitnesbyrd fra 2018 og frem til februar 2025. Det viser HD Hyundai-maskiner i en årelang husknusing på Vestbredden som fullt ut matcher Caterpillar.

Amnesty skriver i rapporten om Hyundai at mens Israel utfører folkemord i Gaza, har også husødeleggelsene på Vestbredden økt dramatisk. 1177 bygninger ble rasert i 2023. Dette økte til 1768 knuste bygninger i 2024 – det høyeste tallet siden dokumentasjonen startet i 2009.

Oljefondets investering i HD Hyundai Co: 710 360 293 (moderselskapet)

Oljefondets investering i HD Hyundai Heavy Industries: 1 265 334 146 kr.

Oljefondets investering i HD Hyundai Construction Equipment: 168 525 185 kr.

Oljefondets investering i HD Hyundai Marine Solutions: 205 167 695 kr.

Oljefondets investering i HD Hyundai Electric: 2 507 836 520 kr.

Oljefondets investering i HD Hyundai Mipo: 464 653 345 kr.

*****

9) Leidos Holdings Inc

Canadisk våpenselskap som forsyner Israel med våpen til krigføringen i Gaza. Leverer også screening-teknologi som Israel bruker på checkpoints i de okkuperte områdene.

Leidos er også et av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondets investering i Leidos Holdings Inc: 2 980 551 040 kr.

10) Leonardo

Italiensk våpenprodusent som leverer skipskanoner til den israelske marinen.

USA Gov skriver om kontrakten som ble tildelt Leonardo for kanonene til de israelske krigsskipene SA’AR 4, 5 og 6.

Leonardo er også et av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondets investering i Leonardo DRS Inc: 283 021 037 kr.

Oljefondets investering i Leonardo SpA: 2 341 628 574 kr.

11) Oshkosh Corp

Bygger spesialkjøretøy. Utstyr produsert av datterselskapet JLG Industries er brukt i flere byggeprosjekter i ulovlige israelske bosetninger i de okkuperte palestinske områdene.

Oljefondets investering i Oshkosh Corp: 825 587 896 kr.

12) Palantir Technologies Inc

Høyteknologisk overvåkningsselskap som leverer stordata AI-verktøy til Israels militære. Storebrand har solgt seg ut av Palantir på grunn av bekymringer for brudd på folkeretten.

Oljefondets investering i Palantir Technologies Inc: 19 636 518 496 kr.

13) RENK Group AG

Tysk produsent av girkassen for Israels Merkava stridsvogn. Den har vært i bruk i tidligere invasjoner i Gaza - i 2012, 2014 og 2021. Merkava stridsvogner er brukt i bakkeinvasjon av Gazastripen i 2023, og har stått for omfattende sykehusknusing som startet med angrepene på Shifa-sykehuset på og det indonesiske sykehuset i november 2023. De har i tillegg bombet en lang rekke skoler og andre sivile mål.

Oljefondets investering i Renk Group AG: 503 085 175 kr.

14) Rolls-Royce Holdings PLC

Storbritannias nest største våpenprodusent. Datterselskapet MTU Aero Engines utviklet MT883-motoren til stridsvognene Merkava 4 og 5. Bruken av stridsvognene er beskrevet under Renk Group.

Rolls-Royce Holdings er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondets investering i Rolls-Royce Holdings PLC: 15 219 866 891 kr.

Oljefondets investering i MTU Aero Engines AG: 4 507 151 962 kr.

_______________________________________

15) RHEINMETALL AG – Holocaust-profitør

Rheinmetall er Tysklands største våpenprodusent, og er oppført av Jewish Library blant de største selskapene som var involvert i konsentrasjonsleirene under krigen.

Rheinmetall har inngått samarbeid med Elbit, Israels største våpenprodusent, for utvikling av nye artillerigranater. Begge er beryktet for produksjon av granater med hvitt fosfor.

De to skal nå sammen utvikle den nye 155 mm haubitsen, som oftest brukes til å levere hvitt fosfor. Amnesty har funnet klare bevis for at Israel har brukt hvitt fosfor mot Gaza etter 2023.

Oljefondet trakk seg ut av Elbit for mange år siden, men har beholdt investeringene i Rheinmetall, også etter at de inngikk i kompaniskap med Elbit. Fondet er også tungt investert i Elbits største eiere, så Norge er fortsatt deleier i Elbit, om enn via et ekstra nivå.

Oljefondets investering i Rheinmetall AG: 7 306 326 582 kr.

------------------------------------------------------------

16) Thales SA

Fransk, delvis statseid selskap som leverer væpnete droner til Israel. Heron og Hermes er angrepsdroner utstyrt med svært dødelig missilkraft. De brukes til angrep mot sivilstruktur, sykehus, skoler og teltleire. Det rapporteres at lyden av droner er en del av livet i Gaza. Barn i Gaza kan høre forskjell på lyden av overvåkings- og angrepsdroner.

Thales er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondets investering i Thales SA: 2 946 119 364

----------------------------------------------

17) ThyssenKrupp AG – Også Holocaust-profitør

ThyssenKrupp er et tysk selskap som leverer krigsskip og ubåter til Israel. Det nyeste krigsskipet, Sa’ar 6, ble brukt for første gang 16. oktober 2023 mot mål i Gaza.

Krigsskipene er bevæpnet med våpen og missilsystemer fra Boeing, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael og RTX i tillegg til kanonene fra Leonardo.

Krigsskipene i Sa’ars-flåten er omtalt som ryggraden i den ulovlige og totale maritime blokaden av Gaza.

ThyssenKrupp er også på listen over de største bidragsyterne til Hitlers konsentrasjonsleire under andre verdenskrig. De var også sterkt involvert i nazistenes okkupasjon av Norge.

Oljefondets Etikkråd anbefalte i 2020 å ha selskapet under observasjon, basert på mistanke om korrupsjon i åtte land gjennom tyve år. Anbefalingen ble ikke fulgt av bankens ledelse.

Oljefondets investering i ThyssenKrupp AG: 527 034 202 kr.

Oljefondets investering i ThyssenKrupp Nucera AG: 566 770 218 kr.

18) Valero Energy Corp

Valero er hovedleverandøren av militær jetdrivstoff (JP-8) til det israelske militæret, bl.a. til

F-16-jagerfly, AH-64 Apache-helikoptre og alle Merkava-stridsvognene.

Oljefondets investering i Valero: 7 510 980 182 kr.

Listen er ikke utfyllende. For å ta med hva disse bombene gjør: Bombingen av Gaza er omtalt som den verste i dette og forrige århundre – det vil si, i verdenshistorien. Det er helt uforståelig at en Arbeiderparti-leder skal stå så krampaktig på å bli værende i investeringer som åtte av ti nordmenn er imot, og som også er medvirkende til krigsforbrytelser. Stoltenberg sa til Morgenbladet 23. mai at dersom Oljefondet skulle trekke seg ut av et selskap -”må vi ha en fullgod begrunnelse som i ytterste konsekvens kan stå seg i en rettssak”. Dette skriver han også i svaret til Albanese - som om noen kan gå til rettssak mot en aksjeeier for å selge aksjer.

Oljefondets sjef har sagt det enhver skjønner - at det ikke er noe problem å selge seg ut av aksjer - kjøp og salg av aksjer er det et investeringsfond driver med. Stoltenbergs påstand høres ut som om han har inngått kontrakt med noen - og derfor vil ha problem med at Norge selger seg ut av krigsforbrytere. Men det er for usannsynlig. Det mest åpenbare er at utsagnet er ment for å forvirre og skremme de folkevalgte til å stemme over Oljefondets investeringer 4. juni slik han vil.

Hva finansminister Jens Stoltenberg sa i Stortinget 21. mai:

Dette svarte han til Ingrid Fiskaa [10:55:09]:

«Vi har trukket oss ut av selskaper, og er ikke investert i selskaper som leverer våpen til Israel».

Om Rheinmetall sa han [10:56:50]: «Det som nå leveres, er øvingsammunisjon».

Dette svarte Stoltenberg til Sigrid Heiberg: [11:01:07]:

«Vi er ikke i selskaper som produserer våpen, som bryter med folkeretten, i Gaza».

Referat fra Stortingets spørretime 21. mai 2025

Avsluttende bemerkning: Om finansminister Jens Stoltenberg ikke lyver, så må mange hoder rulle i Norges Bank-ledelsen, i styret for Norges Bank, Oljefondets sjef må gå, og hele Etikkrådet må skiftes ut. For da har de ført selveste finansministeren - den øverste lederen for Oljefondet - fullstendig bak lyset.

