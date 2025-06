Oljefondet er investert i en lang rekke selskaper som sender massive bomber målstyrt mot sivile mål i Gaza. Hver eneste bombe mot sivile er en krigsforbrytelse. Om du stemmer for Oljefondmeldingen uten å trekke ut noen våpenselskaper, blir du medskyldig.

Har finansministeren også fortalt de folkevalgte at det ikke finnes noe problem med å være medvirkende til krigsforbrytelser? Da har han løyet for dere om det også. For det er i aller høyeste grad de som er beslutningstakere i hver medlemsstat som vil stå igjen med ansvaret - med svarteper, som det også heter.

Når tiden er kommet for et rettsoppgjør, kan dere prøve å si at “jammen vi visste ikke at det ikke var lov å støtte krigsforbrytelser”. Det vil være til ingen nytte. Dere kan prøve en “Vi fulgte bare partipisken”, men andre rettsoppgjør etter kriger og folkemord har vist at selv den strengeste militære ordre ikke unnskylder krigsforbrytelser. Dere er folkevalgte og kan ikke få sparken av noen politisk leder. Dere har fullt ansvar for deres egne handlinger.

FN har navngitt en rekke selskaper som de mener begår krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, som Oljefondet er tungt investert i. FN har oppfordret sterkt til at dere trekker Oljefondet ut av disse selskapene. Dere skal velge nå å fortsette å investere i selskapene som leverer materiell til Israels krigføring. FN har allerede gjort klart at det vil være å medvirke til krigsforbrytelser, og at det innebærer et personlig, strafferettslig ansvar.

Stortingets flertall stemte 22. mai for å skaffe til veie hjelpemidler til gjennomføringen av forbrytelsen. Det dere står i fare for å gjøre nå, er å bryte Roma-vedtektene ved å oppmuntre til en slik forbrytelse, ved å hjelpe, tilskynde eller på annen måte medvirke til forbrytelsen - ved å verne om de massive investeringene Oljefondet har i våpenselskapene. Dette til tross for et enormt og insisterende påtrykk fra en hel nasjon. Så viljen til å bidra til krigsforbrytelsene er utvilsomme, og det vil ikke være noen mulighet til å kunne si at dere ikke skjønte hva dere var med på.

Roma-vedtektene er loven som omfatter krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. For å unngå enhver diskusjon holder vi oss til de to første - de er mer enn alvorlige nok:

Straffeansvar for medvirkning i Roma-vedtektene, artikkel 25(3) (b og c):

«3. I henhold til disse vedtekter skal en person være strafferettslig ansvarlig og kunne straffes for en forbrytelse som faller inn under Domstolens jurisdiksjon, dersom denne personen:

b) beordrer, oppfordrer til eller oppmuntrer til en slik forbrytelse, når denne faktisk blir utført eller forsøkes utført og

c) i den hensikt å legge forholdene til rette for en slik forbrytelse, hjelper, tilskynder eller på annen måte medvirker til at forbrytelsen blir begått eller forsøkes begått, herunder ved å skaffe til veie hjelpemidler til gjennomføringen av forbrytelsen».

Hvordan vil dette rettsoppgjøret bli satt ut i praksis? Etter de fleste folkemord oppretter ICC et tribunal for å gjennomføre rettsoppgjøret. De fleste nasjoner i verden har ratifisert Roma-vedtektene. Det vil si at lovene er tatt inn i vår egen straffelov. Gjennomføringen av tribunalet baserer seg på at alle medlemsnasjonene må stille sine domstoler til rådighet. De første årene vil gå med til de primære som har utført selve folkemordet. Det er så mange at det er ingen mulighet til at ICC vil kunne håndtere det selv, så det må deles ut til mange nasjoner - eller alle, i dette tilfellet, for ikke å holde på de neste hundre årene.

Deretter kommer de medskyldige, medløperne, de som har støttet, og tjent seg søkkrike på støtten til folkemordet. Det er så utrolig mange medskyldige - det har aldri vært et folkemord tidligere som har hatt så stor støtte fra en samlet vestlig verden. Så de norske medløperne vil nok bli stilt for en norsk rett. De som står for tur da, er først og fremst de som har hatt beslutningsmyndighet - som de folkevalgte på Stortinget. Dernest de med litt innflytelse, for eksempel ledelsen i Norges Bank, Oljefondet, Etikkrådet osv.

Stortinget er den øverste myndighet over Oljefondets investeringer. Det er en ørliten mulighet for at finansministeren vil kunne slippe unna med at “Det var ikke meg som gjorde det - det var de folkevalgte på Stortinget som bestemte det”.

Dermed ble det fastslått - det er dere som har det hele og fulle ansvaret - ingen andre.

Om dere trenger en påminnelse om hvor mange våpenselskaper vi er investert i, så kan dere sjekke opp i det her.

Der står det også tydelig det FN har sagt om ansvaret det siste året. 20. juni i fjor skrev FNs Høykommisær for menneskerettigheter at det å investere i våpenselskapene de har navngitt, er å knytte dere direkte til forbrytelsene. Og så ga FN en klar advarsel: at det å fortsette å investere, etter at den meldingen var gått ut, ville være å gå fra å være direkte knyttet til - til å bli direkte medvirkende til forbrytelsene. 7. mai i år gjentok Høykommisæren advarselen, bare enda litt tydeligere: at en fortsatt politisk eller materiell støtte til Israels krigføring, ville innebære å være medvirkende til folkemord. Ja, der brukte de det ordet.

I brevet som Francesca Albanese sendte til Stoltenberg, skrev hun at

“state officials involved in authorizing arms transfers or exports may be individually criminally liable for aiding and abetting international crimes in Gaza”.

Det betyr å bli holdt personlig, strafferettslig ansvarlig for å bistå Israel i de forbrytelsene de utfører i Gaza.

Er det virkelig så viktig for dere å delta i krigsforbrytelser at dere ikke engang vil vurdere å stemme i tråd med folkeretten og folkeviljen? Her er oppfordringen - gå en liten runde med dere selv og samvittigheten, og tenk over det.

Godt valg!