FNs spesialrapportør Francesca Albanese har i klare ordelag fordømt Oljefondets investeringer: Oljefondet er Europas største investor i Israels ulovlige okkupasjon. FN, Redd Barna og med flere har oppfordret finansministeren til å avvikle Norges ulovlige investeringer.

This text is in Norwegian - English translation is to follow. It’s the text of a Criminal Complaint to the Norwegian Police against top-politicians, for complicity to genocide.

De norske topp-politikerne er politianmeldt for kriminell medvirkning til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser basert på hovedsaklig to forhold som rammes av straffeloven: salg av våpen som havner i Israel og brukes i Israels krigføring og folkemord i Gaza, og investeringer i selskaper som bidrar til det samme.

Det er foreningen Grandmothers against genocide, som jeg har vært med å etablere, som har levert inn anmeldelsen den 16. april 2025. Her følger pressemeldingen som ble sendt ut samme dag. Vedlagt er syv vedlegg som fulgte anmeldelsen.

Anmeldelsen med vedlegg er også oversatt og blir offentliggjort på engelsk, med oppfordring til andre foreninger, lag eller organisasjoner om å gjøre det samme i andre vestlige land hvor befolkningen, som i Norge, blir ufrivillig medvirkende til folkemordet ved topp-politikernes straffbare handlinger.

Teksten til anmeldelsen følger nederst.

PRESSEMELDING

Foreningen Grandmothers Against Genocide, Org. nr. 935 375 088, har i dag levert inn anmeldelse mot:

Statsminister Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Espen Barth Eide

Finansminister Jens Stoltenberg og

tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum

for medvirkning til folkemord, medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og medvirkning til krigsforbrytelser.

Grunnlag

Sivilbefolkningen i Gaza er i ferd med å bli utslettet – av Israels teppebombing, dehydrering, sult, sykdom og skader. Når dette kan skje uhindret av det internasjonale samfunnet, er det fordi mange stater unnlater å følge forpliktelsen om å gjøre alt som står i deres makt for å forhindre folkemord. Det er også altfor mange stater som direkte støtter og oppmuntrer til folkemordet og dermed medvirker til det. Våre topp-politikere er i begge kategoriene. I henhold til Straffelovens kapittel 16 er det personlig straffeansvar for medvirkning, og derfor er anmeldelsen en oversikt over det. Anmeldelsen med 7 vedlegg er vedlagt denne pressemeldingen. Kort utdrag over medvirkningshandlingene:

De anmeldte har og har hatt beslutningsmyndighet over at Norge:

- har eierinteresser i en lang rekke våpenselskaper som leverer krigsmateriell til Israel

- har eierinteresser i seks av de ti største våpenselskapene i verden, som bidrar til de aller mest ødeleggende angrepene mot sivile og infrastruktur i Gaza

- selger våpendeler til USA, som ender opp i Israels krigføring – blant annet til F-35-flyene

- har eierinteresser i en lang rekke selskaper som er involvert i Israels ulovlige okkupasjon

Særlig for de tre Ap-toppenes del:

- de har gjennom mange år gitt moralsk støtte til Israels krigsforbrytelser ved å gi ensidig støtte til Israels sikkerhetsbehov

- de har i like mange år vist tilsvarende mangel på støtte til palestinernes sikkerhetsbehov, og ved det gitt politisk og diplomatisk dekning for og tilsløring av Israels forbrytelser

For statsministerens del:

- han har tilslørt sannheten og gitt bevisst uriktige opplysninger til den norske befolkningen gjennom TV-sendt pressekonferanse 22. mai 2024, til palestinernes ufordel. Dokumentert i Vedlegg 5.

Vi håper at norsk presse vil gå grundig gjennom anmeldelsen, og gi saken det alvor som folkemordet i Gaza krever og befolkningen der fortjener og trenger.

Kripos er den ansvarlige etterforskningsenhet, og anmeldelsen er korrekt innlevert til Sør-Øst Politikammer.

Foreningen Grandmothers against genocide,

16. april 2025, Drammen

Epost: Prelude84@proton.me

160425 Anmeldelse For Medvirkning Til Folkemord 844KB ∙ PDF file Download Download

Vedlegg 1 Israels Bombing Etter 18. mars 292KB ∙ PDF file Download Download

Vedlegg 2 Mulige Tiltak i Handlingsrommet 470KB ∙ PDF file Download Download

Vedlegg 3 Israels Offentlig Uttalte Intensjon Om Folkemord 517KB ∙ PDF file Download Download

Vedlegg 4 Oppfordring Til Støre Vedr. bombingen 29.08.24 1.25MB ∙ PDF file Download Download

Vedlegg 5 Støre-Usann Uttalelse Mot Bedre Vitende 241KB ∙ PDF file Download Download

Vedlegg 6 Redd Barnas Brev Til Jens Stoltenberg 121KB ∙ PDF file Download Download

Vedlegg 7 Oljefondets Ulovlige Investeringer i Våpen 297KB ∙ PDF file Download Download

Anmeldelse for medvirkning til folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza

Anmeldelsen gjelder fire personer:

Statsminister Jonas Gahr Støre,

Utenriksminister Espen Barth Eide,

Finansminister Jens Stoltenberg – samt

tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Til:

Kripos, Seksjon for internasjonale forbrytelser





Dato: 16. april 2025

Fra: Foreningen «Grandmothers against genocide», Org. nr. 935 375 088, 3039 Drammen

1. Introduksjon og grunnlag

Denne anmeldelsen fremmes med grunnlag i

Straffelovens § 101, jfr. § 21 og 22

Straffelovens § 102 jfr. § 15, 21 og 22

Folkemordkonvensjonen art. III(e)

Roma-vedtektenes art. 25(3)(c)

ICJs kjennelse (26. januar 2024), avsnitt 50, som påpeker at alle stater har en plikt til å handle for å forhindre folkemord

og har som formål å henstille til Kripos om å åpne etterforskning av fire norske politiske ledere for mulig medvirkning til folkemord og/eller medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og medvirkning til krigsforbrytelser, i forbindelse med Israels pågående militære operasjoner i Gaza og på Vestbredden.

Det legges til grunn at det ikke hersker noen tvil om at Israel bryter alle regler som er omfattet av Roma-vedtektenes artikler 6, 7 og 8 – henholdsvis Folkemord, Forbrytelser mot Menneskeheten og Krigsforbrytelser.

Anklagen om medvirkning gjelder følgelig for alle de lovbrudd som Israel gjør seg skyldig i.

Straffeansvar for medvirkning i internasjonale lover:

Roma-vedtektene, artikkel 25(3) (b og c):

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1998-07-17-2

«3. I henhold til disse vedtekter skal en person være strafferettslig ansvarlig og kunne straffes for en forbrytelse som faller inn under Domstolens jurisdiksjon, dersom denne personen:

b) beordrer, oppfordrer til eller oppmuntrer til en slik forbrytelse, når denne faktisk blir utført eller forsøkes utført og

c) i den hensikt å legge forholdene til rette for en slik forbrytelse, hjelper, tilskynder eller på annen måte medvirker til at forbrytelsen blir begått eller forsøkes begått, herunder ved å skaffe til veie hjelpemidler til gjennomføringen av forbrytelsen».

Folkemordkonvensjonens artikkel III (e):

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1948-12-09-1

«Følgende handlinger skal være straffbare:

e. medvirkning til folkemord».

Artikkel IV lyder:

«Personer som begår folkemord eller noen av de andre handlinger som er oppregnet i artikkel III skal straffes hva enten de er konstitusjonelt ansvarlige statsoverhoder, offentlige tjenestemenn eller privatpersoner».

Anmeldelsen vil vise at gjerningspersonenes handlinger rammes av bestemmelsene om forbud mot oppmuntring til, hjelp og tilskyndelse til gjennomføringen, ved at de har bistått økonomisk til at forbrytelsen blir begått, og ved at de har skaffet til veie hjelpemidler til gjennomføringen.

Denne anmeldelsen fremmes i tråd med norsk og internasjonal rettsforståelse, hvor det gjelder offentlig påtale for de alvorligste forbrytelsene. Det er dermed ikke krav om personlig klageinteresse for å anmelde forbrytelser som faller inn under Straffelovens kapittel 16. Om det skulle mangle de korrekte juridiske paragrafer i anmeldelsen, legger vi til grunn at grunnlaget for anmeldelsen vil lede til at Kripos på egen hånd finner det som er juridisk mest relevant og dekkende.

Presisering om medvirkning etter norsk rett

Straffelovens §15 om Medvirkning lyder at «Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt».

Denne anmeldelsen er begrenset til de mest åpenbare handlingene. Det er ingen tvil om at de anmeldte er direkte ansvarlige for de handlinger som begås og har blitt begått. De har og har hatt beslutnings-myndighet over at Norge:

* investerer i israelske selskaper som bidrar til den ulovlige okkupasjonen av Palestina gjennom Oljefondet

* investerer i selskaper som bevæpner Israel og dermed bidrar til folkemordet

* investerer i tyske og amerikanske og andre selskaper som leverer våpen til Israel

* selger våpendeler produsert i norske, statseide bedrifter, som brukes i Israels krigføring

Om forsettlig-kravet

Straffelovens § 101 krever at medvirkning skjer "forsettlig", men det følger av §§ 21 og 22 at forsett kan foreligge i flere former, inkludert det som i rettspraksis kalles eventuelt forsett (dolus eventualis).

Dette innebærer at en person er strafferettslig ansvarlig dersom vedkommende:

Er kjent med at hovedforøver har til hensikt å utføre en straffbar handling

Forstår at ens egen handling kan bidra til en straffbar handling, og

Likevel velger å gjennomføre handlingen og aksepterer risikoen

Dette gjelder selv om vedkommende ikke hadde som mål at forbrytelsen skulle skje.

Uansett vil formuleringen «forsettlig» ikke kunne redusere straffeansvar etter norsk rett i forhold til de internasjonale lover, som fastslått i Odelstingsproposisjon 8 (2007-2008) vedrørende medvirkning. Det som kreves er at personene mistenkt for medvirkning på ulike måter kan ha oppmuntret til handlingene - gitt såkalt moralsk støtte – og hjulpet til og tilskyndet handlingene.

Investeringer i selskaper som bidrar til krigføringen vil dermed omfattes av «oppmuntring til». Salg av våpen eller våpendeler til hovedforøver faller åpenbart under beskrivelsen oppmuntret til, tilskyndet til eller hjulpet til forbrytelsen – ved at det har skaffet til veie hjelpemidler – les våpen – som Israel har brukt i sin krigføring. Oppmuntringen og den moralske støtten forsterkes i sin tydelighet ved at salget er et definert lovbrudd: Det er forbudt ved lov å selge våpen til land hvor der er fare for at de kan bli brukt til folkemord eller krigsforbrytelser.

Salg av våpendeler som brukes i Israels krigføring er et brudd med FNs våpenhandelsavtale, som Norge ratifiserte i 2014:

Våpenhandelsavtalen slår fast et forbud mot eksport dersom det er fare for at våpnene som skal eksporteres, kan bli brukt til folkemord og krigsforbrytelser.

https://fn.no/avtaler/nedrustning/vaapenhandelsavtalen

Til støtte for at det foreligger et forsett er også at den politiske ledelsen av landet systematisk har unnlatt å oppfylle forpliktelsen til å gjøre alt som står i deres makt til å forsøke å forhindre folkemord.

Plikten for FNs medlemsstater er tydeliggjort i ICJ sin kjennelse:

ICJ, Order on Provisional Measures, 26 January 2024

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel): "The Court recalls that the obligation of States to prevent genocide is one of conduct and not of result; the obligation is to employ all means reasonably available to them, so as to prevent genocide so far as possible. A State cannot be under an obligation to succeed, whatever the circumstances, but it is under an obligation to act."

Det avgjørende er dermed ikke om det av ICJ er fastslått at et folkemord har funnet sted eller finner sted. Plikten er å gjøre alt som står i statenes makt til å forhindre folkemord.

Forsettet er ytterligere bevist ved at Regjeringen ikke bare har unnlatt å følge oppfordringen, men i tillegg har gjort tydelig sin vilje til å avvise ICJs oppfordring:

Regjeringen har gjort en vurdering av plikten til å handle for å forhindre folkemord, hvor de konkluderer med at den norske staten ikke har en slik forpliktelse. Det internasjonale lovverket er ikke til å misforstå. Med denne erklæringen slås det fast at det ikke finnes vilje til å oppfylle plikten om å forsøke å forhindre folkemord i den nåværende ledelsen av landet.

Begrunnelsen som gis er at Norge ikke er nær nok til Israel til å bli omfattet av forpliktelsen til å forhindre. Til det er å si at når de landene som står nærmest til Israels forbrytelser medvirker direkte, så faller forpliktelsen til å forhindre enda tyngre på det neste leddet. Om det regjeringen her hevder skulle vært allmenngyldig, ville folkemordkonvensjonens regler om forpliktelse for medlemslandene effektivt være spilt ut over sidelinjen. Det er en umulighet, og konklusjonen må dermed bli at regjeringens begrunnelse for å avstå fra sine internasjonale forpliktelser er så uriktig, at det i seg selv bekrefter forsettlig medvirkning.

Da denne ansvarsfraskrivelsen ligger på regjeringens hjemmeside, kan det sees som en offentliggjort oppmuntring til hovedutøver – ved at det bekreftes at Norge ikke har tenkt å gjøre noen handlinger som kan bidra til å stanse Israels brudd på internasjonale lover.

Oppsummert om forsettet:

De anmeldte personene har hatt løpende og inngående kunnskap om den humanitære og folkerettslige situasjonen i Gaza, som følge av:

Varsler fra FN, WHO, Amnesty International og andre internasjonale organer

ICJs kjennelse av 26. januar 2024, med klar oppfordring om å handle

Uttalelser fra Israels ledelse som viser eksplisitt intensjon om masseutryddelse og etnisk rensing av Gazas befolkning

Bombing av sivilbefolkningen i Gaza gjennom 17 måneder, og med intens økning av bombingen etter at Israel brøt våpenhvilen 18. mars

Humanitære organisasjoner over hele verden har varslet om sultkatastrofe i Gaza fra mai 2024. Dette har blitt dramatisk forverret etter at Israel stengte for enhver tilførsel av mat og vann i mars i år.

Til tross for dette har de fire anmeldte personene:

Opprettholdt økonomiske investeringer i israelske selskaper

Avvist krav om å trekke økonomisk støtte til Israel ved investeringer

Opprettholdt investering i våpenselskaper som bevæpner Israel

Opprettholdt salg av norske våpendeler som bidrar til Israels krigføring

Dette utgjør etter vår vurdering et eventuelt forsett, og oppfyller dermed vilkårene for medvirkning etter straffeloven § 101 og 102, jfr. §15, samt alle de internasjonale reglene.

2. De anmeldte personene

Alle har hatt sentrale roller i utformingen og forvaltningen av norsk politikk og økonomiske forbindelser til Israel i perioden mellom oktober 2023 og april 2025.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Rolle og ansvar:

Øverste politiske leder av Arbeiderpartiet, og leder av landets regjering.

Har det overordnede ansvaret for regjeringens politikk, inkludert utenrikspolitikk og internasjonale relasjoner og reaksjoner.

Tidligere utenriksminister – kjenner Israel-Palestina-konflikten svært godt.

Uttalelser og handlinger:

Gjennom mange år, både som tidligere utenriksminister og nåværende statsminister har Støre fremhevet Israels rett til å forsvare seg. Det gjorde han også etter 7. oktober

Han har unnlatt å protestere mot Israels folkerettsbrudd; den ulovlige okkupasjonen og utvidelse av ulovlige bosettinger. Han har ikke kritisert den ulovlige blokaden av Gaza – i betydningen kritikk fremsatt overfor Israel og med konkrete virkemidler

Har fortsatt norsk økonomisk samhandling med aktører som har tilknytning til okkupasjonen, og akseptert at Oljefondet har beholdt investeringer i selskaper som er involvert i Israels okkupasjon og krigføring

Har godkjent salg av norskproduserte våpendeler som bidrar til Israels krigføring

Den Palestinsk-norske foreningen samt fire andre organisasjoner sendte henvendelse til statsministeren 29. august 2024, i forbindelse med skolestart, da 80% av skolene i Gaza hadde blitt bombet i stykker (se Vedlegg 4). De ba om at Støre måtte kreve stans i bombingen. Det ble aldri besvart. Støre har ikke på noe tidspunkt fra 7. oktober 2023 til dagens dato protestert overfor Israel og krevd at bombingen måtte opphøre.

I forbindelse med Norges anerkjennelse av Palestina i mai 2024, ga Støre på pressekonferansen 22. mai uttalelser til nasjonen mot bedre vitende, da han sa:

«Terroren ble begått av Hamas og militante grupper – som ikke er tilhenger av noen tostatsløsning, og som heller ikke anerkjenner staten Israel». Dette er påstander som Jonas Gahr Støre selv vet er usanne. At statsministeren har fremsatt en usannhet med vitende og vilje på TV for det norske folk er en alvorlig anklage, og vi har derfor utdypet dette i vedlegg 5.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)

Rolle og ansvar:

Ansvarlig for Norges utenrikspolitikk, inkludert FN-stemmegivning, diplomatiske uttalelser og støtte til internasjonale prosesser.

Nøkkelperson i alle vurderinger av folkerett, internasjonal humanitærrett og bilateral politikk overfor Israel og Palestina.

Uttalelser og handlinger:

Har vært tydelig i mange år på at Norge anerkjenner Israels rett til å forsvare seg.

Har gjennom like mange år unnlatt å kritisere Israels ulovlige okkupasjon, utvidelse av bosettinger, blokade av Gaza, bombing av sivile mål og andre krigsforbrytelser.

Uttalt i Stortinget at tiltak mot Israel vil virke mot sin hensikt, og være til hinder for fred. Dette er en klar avvisning av enhver protest mot Israel, og må dermed forstås som direkte støtte til Israel.

Finansminister Jens Stoltenberg – (Ap)

Nøkkelpunkter:

Som tidligere statsminister, langvarig og vedvarende støtte til Israels "rett til å forsvare seg", uansett kontekst. Sentral rolle i utformingen av norsk politikk overfor Israel/Palestina.

Som statsminister har han uttrykt ensidig støtte til Israels sikkerhetsbehov, med lite eller ingen støtte til palestinernes sikkerhetsbehov

Gjennom tiår vist svært lite eller ubetydelig kritikk av Israels folkerettsbrudd

Som finansminister i Støres regjering har han avvist oppfordring fra Redd Barna om å selge seg ned i selskaper som støtter Israels ulovlige okkupasjon og krigføring. Brev fra Redd Barna er Vedlegg 6. Det inneholder en grundig juridisk begrunnelse for Norges plikter etter internasjonal lov og rett. At Stoltenberg avviste det underbygger Stoltenbergs medvirkning.

Stoltenberg har og har hatt:

Inngående kunnskap om folkerettsbrudd, ved offentlig kjent informasjon om situasjonen i Gaza.

Mulighet til å handle, gjennom å instruere Oljefondets investeringer.

Unnlatt å avvikle israelske investeringer til tross for sterk oppfordring fra blant andre FNs spesialrapportør Francesca Albanese

En politisk praksis som innebærer aktiv legitimering av Israels militære handlinger

Felles for de tre Ap-toppene: Dokumentert støtte til Israels krigføring gjennom mange år. Etter Israels brudd på våpenhvilen 18. mars og intensiverte bombeangrep mot sivile, har ingen av dem rettet noen kritikk mot president Donald Trump, som er ansvarlig for å forsyne Israel med de aller største bombene. Det er også utvilsomt at Trumps uttalte politiske støtte til etnisk rensing og leveranse av jordskjelv-bomber har direkte ført til Israels dramatisk økte militæroffensiv. Ap-toppene har unnlatt å protestere, til tross for at hver og en av dem har full mulighet til å kontakte presidenten og uttrykke sin fordømmelse. I lys av Israels forsterkete bombeangrep mot Gaza den senere tiden må det antas at en slik mangel på protest oppfattes som aksept, både av Israel og USA, og dermed også som oppmuntring fra det internasjonale samfunnet, som Norge er en del av. Mangel på protest i lys av de grusomme krigsforbrytelsene, med dertil fortsatt eierskap og våpensalg utgjør for de norske Ap-toppenes del en kriminell medvirkning.

Tidl. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Rolle og ansvar:

Hadde myndighet over Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og norsk finanspolitikk i den aktuelle perioden fra 7. oktober 2023 til han gikk av 4.2.2025

Oljefondets investeringer utgjør økonomisk medvirkning til folkerettsbrudd, spesielt når investeringer skjer i selskaper involvert i okkupasjonen og krigføringen.

Handlinger og politikk:

Finansdepartementet har under Vedum opprettholdt sine investeringer i selskaper som bidrar til okkupasjonen, som Caterpillar, og selskaper som bevæpner Israel

Få eller ingen merkbare tiltak ble iverksatt for å avvikle israelske investeringer fra Oljefondet i etterkant av de mest intense bombingene i Gaza fra høsten 2023.

I tillegg, for alle fire: våpenstøtte til Israel