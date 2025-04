Tegningen av babyen i Gaza som er i ferd med å bli bombet går nå viralt. Den ene bomben har israelsk flagg. Den andre er formet som en mikrofon, og på den står det “Western media”. Det er ikke til å misforstå: Barna i Gaza blir drept av israelske bomber - og vestlig presse.

Denne teksten er sendt i epost som oppfordring til sjefsredaktører i landsdekkende medier, med kopi til de største medie-eierne, og til presse-organisasjoner. Send gjerne noe, deler eller hele, til den avisen som irriterer deg mest!

Det må ta slutt nå!

Sultkatastrofen i Gaza er nå akutt. Med stengte grenser og Israels intense bombing mot Gaza siden 18. mars, står Norges mangel på handling i enda grellere lys enn før.

Stater er etter folkemordkonvensjonen pålagt å hindre at folkemord skjer. Det var i januar i fjor. Nå handler det om å stoppe et pågående folkemord.

Ap-regjeringen har aldri bidratt hverken til å forhindre eller stoppe det. Ap-ledelsen kan i tillegg anses som aktivt medvirkende, ved fortsatte investeringer i Israel og salg av våpendeler.

Det er dere sjefsredaktører som har ansvar for å få regjeringen vår til å endre kurs.

I Klassekampen 12. mars kunne en lese i lederartikkelen «Hva kommer etter avisene» at Trine Eilertsen tror at redaktørstyrte aviser vil være borte om ti år. Hun håper det ikke er om fem år. Det er basert på trenden i hele vesten: at folk forlater de redaktørstyrte mediene.

Det virker ikke som dere medieledere forstår hvorfor. Det ser ut som om dere tror at befolkningen i økende grad er dumme - at vi foretrekker å klikke på underholdning og billige sosiale medier. Den sanne grunnen er at folk er dypt skuffet over de ledende mediene. I Gaza-dekningen står dere ikke opp mot makten og krever endring, som en fri presse skulle ha gjort.

Folkemordet i Gaza er et vannskille. Når dere ikke holder politikere ansvarlig for det de gjør, har dere gjort redaktørstyrte medier helt uvesentlige for oss. Da kan de like gjerne være borte i morgen. Gode nisjemedier og lokalpresse vil alltids overleve.

Vi vil derimot at det som er rett skal skje, og da trenger vi pressen som den vakthunden den skal være – i alle år fremover. Derfor denne velmente oppfordringen.

Ingenting er viktigere

IFinnmark.no publiserte 24. mars en rapport fra lege Odd Arild Agedal som er i Gaza nå. Den viser at Gaza-dekningen skulle vært helt lagt om, før det er for sent.

https://www.ifinnmark.no/hammerfest-lege-fastlast-i-gaza-her-er-helvete-pa-jord/s/5-81-2215502

Doktor Agedal beskriver det vi har sett i mange seriøse medier utenfor «mainstream»:

– Det er som om alle skal drepes. Som om målet er totalt utsletting.

Israel bomber med større bomber enn noensinne. I tillegg kommer ingen vann inn. Det er helt slutt på melet. Det kan gå veldig fort å utslette 2.3 millioner mennesker. Israel dropper jordskjelvbomber på barna i Gaza nå. Dere forstår vel at det verste er i ferd med å skje?

Sjefsredaktørens rolle og forpliktelse

Medietopper er ikke bare ansatte – dere er på jobb for oss; det norske samfunnet. Med den unike muligheten til å påvirke opinionen og politikere kommer et klart ansvar. Dere skal vise avisens klare synspunkt på rett og galt. Dere skal oppfylle samfunnsoppdraget, som er å kritisere makten når det kreves, og beskytte de svakeste mot overgrep. Det gjelder også barna i Gaza.

Folkemord skal ikke være gjenstand for politisk uenighet. Alle som har mulighet er moralsk forpliktet til å gjøre alt som står i deres makt til å forhindre eller stoppe det. Det gjelder også norske sjefsredaktører.

Dere må heve folkemordet over partipolitikken, og kreve en konsensus blant partiene på Stortinget – og handling. Ingen jobb er viktigere nå.

Dere må også la alle journalistene under dere få trygghet på at avisens syn på Israels krigføring kan komme klart til uttrykk gjennom den journalistiske dekningen.

Kampen mot folkemord skal ikke hindres av et misforstått ideal om balanse. De som vil dekke folkemord balansert, har balansert seg rett ut av virkeligheten. De har misforstått journalistikkens kjernevesen som forkjemper for demokrati og folkerett.

Det journalistiske imperativet: kritikk mot det som er galt

Balanse har sin plass når det er legitime ulike meninger om en sak. Idealet opphører i saker som bryter med allmenn moral og rettsfølelse, nasjonal og internasjonal lov og rett. I saker som barnepornografi og menneskesmugling finnes det ingen «for»-side som fortjener å bli hørt. Vi ønsker bare å vite når de kan bli arrestert. De som blir tiltalt vil få retten til å bli hørt under rettssaken. Ved folkemord – antatt eller fastslått - er plikten å dekke det sannferdig, grave, avsløre – og klart fordømme. Folkemord er ikke et område for ulike meninger.

Internasjonale jus-grupperinger har nå et sterkt fokus på vestlige topp-politikere som ennå ikke har innført tiltak mot Israel, og som fortsatt leverer våpen og våpendeler. Det er et økende ønske om å holde politikere ansvarlig for å ha unnlatt å forhindre, og for medvirkning.

Ap-toppene befinner seg i begge kategorier. Det gjør også alle som har stemt imot forslag om tiltak i Stortinget. Medvirkning på statsnivå – complicity - er definert til å «la være å gjøre noe når det kan bevises at man var kjent med intensjonene om folkemord». Israels intensjon om å utrydde og etnisk rense ut palestinerne, har alle fått med seg. Dere har sitert de israelske toppene på det.

Arbeiderpartiets passivitet overfor Israel er mer enn bare feighet. Redd Barna har sterkt oppfordret Jens Stoltenberg om å trekke investeringene ut av Oljefondet. Det ble kontant avvist 25. mars:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2025/03/25/stoltenberg-avviser-redd-barnas-krav-om-ny-instruks-for-oljefondet/

Det setter Norges støtte til folkemordet i et rystende lys: Den er ukritisk og betingelsesløs.

Det skulle vært jobb nummer én for en redaktørstyrt presse å påvirke Ap-regjeringen til å avslutte både investeringene og salg av våpendeler. Dere skulle selvsagt også oppfordret til handelsboikott mot Israel for alle varer. FNs Generalforsamling har oppfordret til det siden 1983.

Er pressen også medvirkende?

Vakthunden vår skulle vært terrieren som biter seg fast i en sak og ikke slipper taket før rettferdighet er oppnådd. I dekningen av Gaza er pressen som en tannløs vofs som biter mykt og slipper taket fort.

To dager etter at marerittet startet på nytt, 20. mars, var Gaza ikke nevnt på forsiden av de største; VG, Dagbladet, Aftenposten – ikke engang Klassekampen. Dekningen etterpå har vært helt mangelfull. Vi har sett masseslakt av barn, av babyer, i muslimenes helligste måned, og i den helligste av alle dager – når de skulle feiret i glede. Eid-massakren kommer til å bli husket i hundrevis av år fremover, om vi og verden overlever dette. Dere har ikke fordømt det og krevd handling.

Internasjonale medieanalyser hevder at mangelen på kritikk og fordømmelse i vestlig presse til sammen har utgjort aksept. Israel og USA har oppfattet at vestlige redaktører ikke har vist vilje til å kritisere sine egne politikere for medvirkning. Det har bidratt til «the total impunity». Israel har kunnet teppebombe sivile uten motstand fra noen kant.

Når status i Norge er ingen tiltak mot folkemordet, kan den norske pressen også havne i kategorien «ingen tydelig stemme imot», når dere skal analyseres i år fremover.

Journalistene skulle isteden spurt alle partiledere på Stortinget: «Hva er tiltakene dere vil sette i verk – og når?» Hver bombe mot sivile er en krigsforbrytelse. De skulle stilt spørsmålet hver dag.

Makten i lederartikkelen

Sent er mye bedre enn aldri. Makten i det blanke arket foran dere som er lederartikkelen er historisk. Norske sjefsredaktører har vært tordnende stemmer som har påvirket samfunnet i riktig retning – i et par hundre år. Flere av avisene deres ble etablert før de politiske partiene – noe ikke alle unge vet. Først kom avisene, med utgivere som hadde en mening, og ville påvirke.

Noen år senere ble partiene stiftet, og flere slo seg sammen med avisene. Det ledet blant annet til at vi ble et fritt land, med det demokratiet og den velferdsstaten vi har.

Mange år senere ville avisene stå helt fritt mot den politiske makten. Avisene ble løsrevet – de ble frie! Pressestøtten bekrefter hvor viktig vi synes pressens samfunnsoppdrag er. Innsynsretten det samme.

Men så gikk trenden i helt motsatt retning. Mye avismakt ble samlet på veldig få hender rundt 2009, og maktkritikk ble tonet ned. Men der kommer Plakaten inn; dere skal sørge for at ingen eiere skal påvirke hva dere mener og journalistene skriver. Lettere sagt enn gjort. Men om dere alle står sammen på den rette siden av historien, kan ikke israelvennlige eiere kvitte seg med alle. Og når dere tar bladet fra munnen, står oppgavene i kø.

Vaktbikkjen 2.0

At Oljefondet må ut av Israel er selvsagt. At Norge må slutte å selge våpendeler til Israels krigføring enda mer. Men i tillegg kunne dere ha krevd at regjeringen skulle oppfordret til et hvilket som helst tiltak mot Israel – det være seg fotball, Grand Prix, kultur, akademia.

Noen sier at det er utenfor regjeringens område – at andre styrer over det. Det er kun på overflaten. I realiteten er det de herskendes meninger som hersker. Norge er som andre store organisasjoner: Det er toppsjefens mening som sildrer ned til alle de underordnede. Når vi har en sjef som ignorerer internasjonal lov og rett, blir folk skremt – for det er kaldt, og brutalt. «Mellomledere» blir redde for å gå åpent ut mot sjefen. Ledelse i NRK, NFF, Oljefondet, universiteter, virksomheter – de faller pent inn i folden.

Men det sildrer da også nedover at ekstreme syn er helt ok. De mest hatefulle ytringer mot palestinere og muslimer blir uttalt åpent i sosiale medier, og mot innvandrere og alle som er litt annerledes. Regjeringens Israel-støtte gir legitimitet til ekstreme holdninger. Et klart politisk forsvar i vesten for Israels krigsforbrytelser har bygget opp fascistiske holdninger i USA og i hele Europa gjennom tiår.

Når pressen ikke er en motvekt mot makta, forsterker dere at støtte til folkemord er helt legitimt. Dere slipper til folkemord-apologeter, som ikke har mer i spaltene å gjøre enn folk som støtter menneskesmugling. Dere skaper kun forvirring og maktesløshet når dere bringer til torgs liksom-eksperter som er åpenbare i sin Israel-støtte. Det viser en fundamental misforståelse av når balanse er på sin plass. Stadig flere skrur av, slutter å abonnere og finner nyheter som gir mening andre steder.

Dere skulle dekket Gaza på en måte som fikk hele folket bak kravet om politisk handling. Det som har manglet, er det massive presset som oppstår når mediene leder an for et riktig formål.

Vi må stå opp mot Trump

Bare ett eneste tiltak fra regjeringen vil være en tydelig kursendring, som vil sende positive sjokkbølger langt utover. Det vil være en klar melding til Israel, USA, og EU – og til folket. At det er bare én riktig mening om folkemordet.

Vi trenger en modig og fremtidsrettet presseledelse mer enn noensinne – som kan gi politikerne våre noen velrettete spark bak. Ennå er det politiske Europa underdanig overfor USA, og vil bare være venner. Det kan gå veldig dårlig. Om Trump vil ta Grønland, trenger han bare å seile rolig inn med et par krigsskip. Vi har ikke et felles Europa som vil gå til krig mot USA for å frigjøre Grønland. Om USA tar landet uhindret, hvem er vi da? Hva har vi blitt da? Vi trenger en tøffere, modigere stemme, i Norge, i EU, i Europa – før det skjer, for å forhindre at det skjer.

Gaza er allerede i fullstendig krise, og tiltak mot Israel kan være starten på en europeisk ryggrad. Om ingen våger det, kan det meste gå tapt. Gode ting må begynne et sted, og ingen andre kan påvirke slik som dere.

Aktivistene som fyller gatene er våre modige stemmer nå. De står på mot regjeringen, men ennå kan politikerne våre ignorere det, for ingenting står på spill; de store partiene står for den samme Israel-støtten. Tiden er overmoden for at dere krever endring – av alle partiene.

I lys av Trine Eilertsens antagelse om at dere kan være borte innen fem år, så bør vel det motivere til å endre kurs – om ikke annet, så for å redde den norske pressen?

Om mediene pusser støvet av gammel storhet, kan det snu alt. En god presse blir vi helt avhengig av, unge som gamle. Vi vil aldri si opp dét abonnementet.

Med vennlig hilsen

Marianne Bergvall,

Pensjonist

Drammen

Les også: Israel’s wars are mentally deranged. Israel har gjennom tiår gjenskapt hvert eneste overgrep Hitler gjorde mot jødene under andre verdenskrig, mot palestinerne. Om verden ikke stopper Netanyahu, vil han fortsette i Hitlers spor til den endelige løsningen: Den totale utslettelsen av deres valgte offer. For å utføre folkemordet kjøper Netanyahu våpen fra tyske selskaper som profiterte på Hitlers holocaust, som ThyssenKrupp, Messerschmitt, Daimler-Benz, Dornier og Rheinmetall.

Les også: Hamas er ikke terrorister, erklærte EU-domstolen i 2014. Ti år tidligere sa Kåre Willoch at palestinerne driver en motstandskamp som de har full rett til som okkupert folk. “Motstand mot okkupasjonen kan aldri brukes som begrunnelse for å fortsette den”, sa Willoch.