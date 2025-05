Vi har anmeldt statsminister Jonas Gahr Støre og tre andre for medvirkning til folkemord i Gaza. Les Vedlegg 8 i saken i linken nedenfor. Det er det primære bevisdokumentet som underbygger anmeldelsen, og det er nå innsendt til Kripos.

Åpne linken til kortversjonen i Instagram. Men uansett om du har dårlig tid - les vedlegg 8 i anmeldelsen, som er selve bevisdokumentet for de kriminelle handlingene toppene våre er anmeldt for - som du finner i saken om anmeldelsen.

Deres investeringer i de aller største og mest ødeleggende bombene som blir brukt mot sivile i Gaza er fullstendig ulovlige, og de bryr seg overhodet ikke. Bare så vi vet hva vi snakker om her - det er gigantiske bomber på tusen til flere tusen kilo, som blir sendt mot barna i Gaza. Helt uten noen mulighet til å kunne forsvare seg. De bor i teltleire, for søren - om de i det hele tatt har et telt.

Bunker Buster bomber som dette blir sendt fra USA til Israel i tusentalls, og dreper titalls tusen mennesker i Gaza. Politikerne våre sørger for at Norge investerer heftig i bombeprodusentene. Fullstendig i strid med internasjonale lover.

Dette er medvirkning til folkemord med fullt overlegg. Ap-toppenes forsvar for Israels okkupasjon, kolonisering og apartheidsystem overfor palestinerne har gått over mange tiår. Deres eneste mantra har vært “Israel har rett til å forsvare seg”. De har aldri ytret en tilsvarende mening om at palestinerne hadde rett til å få slippe å bli bombet sønder og sammen, gjennom tiår.

Nå forsvarer Ap-toppene i tillegg en fullstendig utslettelse, ved utsulting og daglig og nattlig bombing av sivilbefolkningen. Det er et mareritt vi aldri kan forestille oss. Våre topp-politikere støtter utslettelsen av 2.3 millioner innesperrete mennesker, fullstendig adskilt fra alt av mat og vann. Deres støtte til folkemordet utgjør kriminelle handlinger – på våre vegne.

Vi er bestemødre, og vi er fly forbanna, og vi har ikke tenkt å finne oss i det lengre. De bør ikke undervurdere bestemødre som vet forskjell på rett og galt, og som ikke eier frykt – eller redsel for å bli kritisert. Vi kommer aldri til å gi oss før Israels sinnssyke angrep og overgrep mot palestinerne tar slutt. Etter å ha sett hva palestinerne har klart å stå i siden Israel begynte angrepene: Vi kommer aldri til å føle frykt igjen.

Vi ønsker å oppfordre alle fredselskende mennesker i alle vestlige land til å gjøre det samme: gå etter toppene, send inn anmeldelse. Loven er den samme! Alle kan kopiere vår anmeldelse, den er gjennomgått av topp juridisk kompetanse og holder mål. Derfor ber vi dere sende denne oppfordringen til venner og kjente og organisasjoner i alle vestlige land! Det er bare å bytte ut politikerne og endre litt på forbrytelsene. Norge er tungt inne i investeringer i folkemordet, mens andre er tungt inne i å levere våpen til folkemordet. Begge deler like mye brudd på internasjonal lov.

De fleste vestlige politikere er medvirkende til folkemordet på en måte som innebærer personlig straffeansvar. Send anmeldelse først til det nasjonale politiet som har ansvar for internasjonal kriminalitet. Når de avviser anmeldelsen, som de mest sannsynlig kommer til å gjøre, er neste skritt FNs domstol for private personer – ICC. Det er blant andre FN som har skapt de lovene våre politikere har brutt, så der er håpet at anmeldelsen vil havne i god jord.

Vi må handle nå, for vi må tvinge politikerne våre til å kreve at mat kommer inn NÅ! Og Støre og Eide må kreve at bombardementet må stoppe – NÅ!

Men de kan ikke kreve noe som helst av Israel. De kan ikke lufte en mikroskopisk liten misnøye engang, overfor Trump. Det er fordi de er så dypt nedsunket i medvirkning til folkemordet selv! Det ville være å kaste stein i glasshus. Derfor må medvirkningen stoppe - øyeblikkelig! Derfor må Oljefondet ut av Israel - hele Israel – NÅ! Og det handler ikke om å la være å kjøpe paprika fra settlements på Vestbredden – det var aktuelt for mange år siden. Nå handler det om at 2.3 millioner mennesker er i ferd med å DØ! Maten må inn, og bombene må stoppe! Full boikott av Israel - NÅ!!

Det gjør vondt å dø av sult, helt åpenbart. Derfor må mat inn i Gaza - NÅ!

Om dere tror at dette er nå, så er det ikke det. Alle disse bildene er fra mai-juni 2024. Hvordan det er nå, tør vi ikke engang å åpne for å se på. Vi må bare forstå at dette haster mer enn noe har hastet før noensinne.

Mot teltleire, mer enn femti prosent barn.

Trump sendte 1800 av disse i februar i år. Det var etter at Biden hadde sendt 14.000 slike tidligere. Alle har blitt sluppet over sivile i Gaza. Nå er enda flere og enda større på vei. Netanyahu vil trappe opp angrepene mot Gaza. Som om Israel har vært litt for forsiktig til nå. Er det mulig å bli mer sinnssyk i hodet? Er dere klare til å få dette til å stoppe? Da setter vi i gang!