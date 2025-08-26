Finansminister Jens Stoltenberg. (Foto: Peter Mydske, Stortinget)

“Vi er ikke investert i selskaper som leverer våpen til Israel”, sa Jens Stoltenberg i Stortinget 21. mai 2025. Det har vist seg å ikke medføre riktighet. Vi er dypt investert i selskaper som medvirker til Israels krigsforbrytelser.

RTX er verdens nest største bombeprodusent. I tillegg til alle sine egne bomber, lager de styringssystemer for andre selskapers “dumme” bomber - slik at de blir målstyrte, og mye mer dødbringende. Paveway styringssystemet er koblet til de aller største bombene som Israel bomber Gaza med. Oljefondet er tungt investert i RTX.

Stoltenberg må ha vært like uvitende 30. mai. Da forsikret han også FNs spesialrapportør Francesca Albanese om at Norge ikke investerer i selskaper som leverer våpen til Israel.

Det er svært pinlig om finansministeren har vært uvitende om de folkerettsstridige investeringene. For vi er så utrolig mange som vet om dem, og har visst det lenge. Kampanjen #mittoljefond har vist det uten noen tvil.

Gruppen Folk for Etisk Oljefond har utarbeidet en oversikt over en del selskaper som leverer bomber og annet krigsmateriell til Israels pågående folkemord. Vi vil overlevere oversikten til Finansdepartementet og til Jens Stoltenberg, for det tilfellet at de er helt ukjent med disse investeringene. Oljefondet må nødvendigvis være klar over hva de investerer i, og hva de aktivt har kjøpt seg opp i, av selskaper som leverer våpen og annet militært utstyr til Israel.

Det har vært mye fokus på israelske selskaper i pressen den senere tid. Ingen av de vi har sett på er israelske. Dette er en liste med 20 store, internasjonale selskaper. Flere av dem viden beryktet for sin medvirkning til Israels krigsforbrytelser.

VÅPENSELSKAPER SOM BEGÅR FOLKERETTSBRUDD I GAZA OG PALESTINA FOR ØVRIG - OG OLJEFONDETS INVESTERINGER I DISSE

Av følgende 20 selskaper som Oljefondet er investert i, er seks av dem på FNs svarteliste:

Caterpillar, Oshkosh, Rheinmetall, Rolls-Royce Power Systems, RTX og ThyssenKrupp

FNs Høykommisær for menneskerettigheter har ved flere anledninger skrevet at disse selskapene bryter folkeretten, og at de som investerer i dem, blir knyttet til forbrytelsene. Oljefondet er nevnt helt spesifikt i advarselen som Høykommisæren ga ut 20. juni i fjor: “Dersom dere etter denne meldingen fortsetter å investere, går dere over fra å være knyttet til forbrytelsene - til å bli medvirkende”.

Oljefondet er tungt inne i selskaper som bidrar til Israels utslettelse av Gaza. RTX er ett av de klareste eksemplene. De leverer massedrap til Gaza med bomber og bombeforsterkninger. Både politikere og medier har omtalt RTX som et våpenselskap som leverer missiler. Det kan være litt uklart hva det innebærer. Oversikten starter dermed med å gå litt nøyere inn i hva som ligger bak ordene “leverer missiler”.

Alle selskapene er hentet fra Norges Banks database over Oljefondets investeringer.

1) RTX – Raytheon Technologies

RTX er verdens nest største våpenselskap. Det produserer raketter, bomber, komponenter til jagerfly og andre våpensystemer brukt av det israelske militæret. RTX omfatter selskapene Raytheon, Collins Aerospace og Pratt & Whitney. RTX produserer motoren til F-15 og F-16 bombeflyene. Pratt & Whitney produserer motoren til F-35 bombeflyene.

RTX skriver selv hvordan de bidrar til F-35 flyene med bomber fra Raytheon:

RTX opplyser at AMRAAM-bomben kan brukes i alle varianter av bombefly.

StormBreaker er en såkalt «smartbombe» som har vært brukt lenge i F-15 flyene. I 2023 ble de testet ut for å passe til F-35, skriver RTX.

RTX skriver at deres laserstyrte Paveway-systemer har revolusjonert luft til bakke-krigføring ved å gjøre dumme bomber til presisjonsstyrte våpen. En “dum” bombe faller til jorden ut av et fly, men kombinert med et styringssystem foran og bak fra RTX, blir det et målstyrt missil som er mye mer dødbringende.

Paveway II Plus Laser Guided Bomb (LGB) kan brukes sammen med blant andre Boeings MK-84. RTX har forsterket disse og den tilsvarende BLU-109 – alle 2000 pund bomber. (NB: MK-84 er ikke et merkenavn, men et typenavn, i dette tilfellet en bombetype som kalles bunker buster. Det samme gjelder BLU 109. Boeing er størst på MK-84, mens Lockheed Martin/General Dynamics er størst på BLU 109. Andre selskaper kan også produsere disse bombene. RTX Paveway’s smarte styringssett passer til alle).

2000-punds bunker buster bomber blir også kalt jordskjevbomber, fordi nedslagene har vært registrert som jordskjelv i flere naboland. Der finnes ikke bygninger igjen i Gaza som trenger slik bombekraft for å bli ødelagt. De brukes mot fordrevne sivile i teltleire.

2000-punds bomber er seks meter lange og gjør uendelig stor skade. New York Times beskriver hva 2000-punds bomber gjør.

RTX skryter selv av at deres styringssystem har vært på omtrent halvparten av alle bombene som har vært brukt i senere amerikanske militæroperasjoner. Det er stor sannsynlighet for at de er like sterkt medvirkende i Israels målstyrte bomber mot Gaza.

2000-punds bunker buster bomber: Bilde av en leveranse på åtti BLU-109 og MK-84-bomber som USA sendte til Sør-Korea i 2014. Biden leverte fjorten tusen slike til Israel etter 7. oktober 2023. Trump startet med å levere ytterligere 1800 like etter tiltredelsen, 16. februar. ( Foto: US Air Force).

Modell som viser hvordan RTX laserstyringssystem Paveway II monteres på den dumme bomben. Med Paveway har den blitt hyperintelligent, og kan sikte seg inn på operasjonssalen på et sykehus i Gaza med full treffsikkerhet, eller et telt med journalister.

Gaza er omtrent fullstendig utradert, og RTX sine bomber av alle størrelser har vært en hjørnestein i Israel sin ødeleggelse av Gaza.

RTX er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen. Mens FNs Høykommisær for menneskerettigheter har krevd at Oljefondet og andre deinvesterer fra RTX, har Oljefondet har økt sin investering i RTX siste seks måneder, opp fra 1.11 til 1.19 prosent.

Oljefondet i RTX desember: 19 464 556 402 kr. 30. juni 2025: 23 467 968 332 kr.

Heretter er listen alfabetisk.

2) Babcock International Group PLC

Britisk våpenselskap som er i kompaniskap med israelske våpenselskaper som Elbit Systems, Rafael og Israel Aerospace Industries (IA). Leverer militær teknologi til Israels krigføring i Gaza.

Babcock er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen. Oljefondet har kjøpt seg opp i Babcock siden nyttår, fra 1.37% til 1.54 %. Verdiene er mer enn doblet på seks måneder, fra ca. en halv milliard til 1.2 milliarder.

Oljefondet desember 2024: 491 528 507 kr. 30. juni.2025: 1 238 661 423 kr.

3) Bharat Dynamics LTD

Indisk statseid våpenselskap som selv oppgir at de produserer en lang rekke bomber og missiler. Bharat er samarbeidspartner med det andre indiske statlige våpenselskapet Defence Research and Development Organisation, som utvikler missiler og andre våpensystemer sammen med Israel Aerospace Industries (IAI).

Bharat Dynamics er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondet ved nyttår 2024: 149 568 592 kr. Juni 2025: 202 445 411 kr.

4) Cisco Systems Inc

En av hovedleverandørene av nettverksutstyr til det israelske militæret. En av Oljefondets største enkeltposter, med 38 milliarder kroner.

Oljefondet nyttår 2024: 36 899 296 102 kr. 30. juni 2025: 38 041 159 269 kr.

5) General Electric Co (GE)

Et av verdens største våpenselskap. Selger jetmotorer og komponenter for jagerfly, bombefly, tankfly, helikoptre og overvåkningsfly.

GE's motorer er integrert i Boeing's F-15 and Lockheed Martin's F-16 kampfly, som Israels flyvåpen bruker rutinemessig i sine bombeangrep mot Gaza, samt i Boeings Apache og Lockheed Martins Black Hawk kamphelikoptre. Oljefondet har solgt seg ned fra 1.3 til 1,23 prosent, og likevel gått opp åtte milliarder kroner.

(GE General Electric har endret navn til GE Aerospace. I NBIMs oversikt står de fortsatt som General Electric Co).

GE Co desember 2024: 26 554 882 371 kr. 30. juni 2025: 33 924 912 333 kr.

6) General Motors Co

GM leverer motorer og girkasser til flere kjøretøy som det israelske militæret bruker i krigføringen mot Gaza. Fondet har solgt seg ned siden desember - nå to milliarder mindre i verdi.

Desember 2024: 6 589 596 861 kr. Juni 2025: 4 395 104 738 kr.

7) Hensoldt AG

Tysk teknologi-selskap som leverer drone- og radar-teknologi til IDF.

Organisasjonen Facing-Finance.org har knyttet Hensoldt til brudd på menneskerettigheter i en rekke områder i Midtøsten.

I 2021 ønsket Hensoldt velkommen Leonardo SpA som ny majoritetseier av 25% av selskapet. Leonardo er de som blant annet lager kanonene til Israels krigsskip Sa’ar 6, og ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen (se Leonardo).

Oljefondet i Hensoldt juni 2025: 1 531 067 120 kr.

8) Honeywell

Oljefondet er investert i Honeywell Automation India LTD, som er heleid av det amerikanske Honeywell. Dette selskapet produserer deler til bomber som blir brukt mot sivile i Israel. Det er funnet bomberester i Gaza etter et angrep på FN-skolen Sardi, i Nuseirat flyktningeleir, hvor førti sivile ble drept. Bomberester med serienummer viste at styreredskapet på bombene var produsert av Honeywell.

Honeywells tette samarbeid med Israels flyvåpen IAF går mange år bakover i tiden. Honeywell har levert motorene til treningsflyet Leonardo M-346, som Israeli Air Force kjøpte inn i 2012 som treningsfly til F-35 flygere.

Oljefondets investering i Honeywell juni 2025: 113 297 205 kr.

9) HD Hyundai Co

Verdens største skipsverft og en stor produsent av tungt utstyr. (NB! Ikke de som lager biler). Produktene deres brukes til å rive hjem på den okkuperte Vestbredden og Golanhøydene.

Datterselskapene HD Hyundai Construction Equipment og HD Heavy Industries Co leverer en stor variasjon av tungt maskineri til Israel. Amnesty har dokumentert at utstyret har vært brukt til krigsforbrytelser på Vestbredden i mange år.

Relief-Web, en underavdeling av FNs OCHA, har krevd at HD Hyundai må avslutte forbindelsen med Israel. I en nedlastbar rapport utarbeidet av Amnesty er det et omfattende billedmateriale og vitnesbyrd fra 2018 og frem til februar 2025. Det viser HD Hyundai-maskiner i en årelang husknusing på Vestbredden som fullt ut matcher Caterpillar.

Amnesty skriver om Hyundai at mens Israel utfører folkemord i Gaza, har også husødeleggelsene på Vestbredden økt dramatisk. 1177 bygninger ble rasert i 2023. Dette økte til 1768 knuste bygninger i 2024 – det høyeste tallet siden dokumentasjonen startet i 2009.

Oljefondets investeringer i HD Hyundai ved nyttår 2024:

HD Hyundai Co LTD (moderselskapet) 710 360 293 kr.

HD Hyundai Heavy Industries: 1 265 334 146 kr.

HD Hyundai Construction Equipment: 168 525 185 kr.

HD Hyundai Marine Solutions: 205 167 695 kr.

HD Hyundai Electric: 2 507 836 520 kr.

HD Hyundai Mipo: 464 653 345 kr.

I selskapet som produserer tungmaskinene som destruerer palestinske hjem, HD Hyundai Heavy Industries, har Oljefondet hatt en betydelig verdiøkning på fire hundre millioner kroner de siste seks månedene:

HD Hyundai Heavy Industries 30. juni 2024: 1 649 799 814 kr.

10) Leidos Holdings Inc

Canadisk våpenselskap som forsyner Israel med våpen til krigføringen i Gaza. Leverer også screening-teknologi som Israel bruker på checkpoints i de okkuperte områdene.

Leidos er et av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Fondet har solgt seg litt ned de siste seks månedene.

Desember 2024: 2 980 551 040 kr. Juni 2025: 2 603 058 971 kr.

11) Leonardo

Italiensk våpenprodusent som leverer skipskanoner til den israelske marinen. De har nylig levert kanoner til Sa’ars 6 krigsskip.

Leonardo leverer kanonen Super Rapido til Israels krigsskipsflåte.

Leonardo er også et av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen. I datterselskapet Leonardo DRS har fondet økt eierandelen med 0,7 prosent – og fått en verdiøkning på 200 millioner kroner. I moderselskapet SpA har fondet redusert sin eierandel, fra 1.33% i desember, til 1.08 i juni. Og fått en betydelig verdiøkning fra 2.3 til 3.5 milliarder kr.

Leonardo DRS Inc desember 2024: 283 021 037 kr. Juni 2025: 448 670 014 kr.

Leonardo SpA desember 2024: 2 341 628 574 kr. Juni 2025: 3 555 814 893 kr.

12) MTU Aero Engines

Tysk selskap som produserer flymotorer (ikke å forveksle med MTU Friedrichshafen GmbH – se Rolls-Royce). MTU skriver på sitt nettsted Aeroreport at de har vært i kompaniskap med amerikanske Pratt & Whitney i nesten hundre år - siden 1928. Pratt & Whitney produserer motoren til F-35 bombeflyet, og har overordnet ansvar for vedlikehold av israelske F-35. De har også vedlikeholdsavtale for Israels flåte av F-15 og F-16-bombefly, som er laget av moderselskapet RTX. MTU Aero Engines leverer en lang rekke komponenter til P&Ws flymotorer. Verdien er opp 600 millioner kroner på 6 måneder.

Oljefondet desember 2024: 4 507 151 962 kr. Juni 2024: 5 164 468 625 kr.

13) Oshkosh Corp

Ett av selskapene øverst på FNs svarteliste. Bygger en lang rekke spesialkjøretøy for Israels militæroffensiver i Gaza. Utstyr produsert av datterselskapet JLG Industries er brukt i flere byggeprosjekter i ulovlige israelske bosetninger i de okkuperte palestinske områdene.

Etter at FN i juni 2024 krevde at Oljefondet og andre skulle trekke seg helt ut av dette selskapet, da fortsatt investering kunne innebære medvirkning til krigsforbrytelser, har fondet fra desember 2024 til juni 2025 økt sin eierandel - fra 1.18% til 1.34%. Og fått en verdiøkning på 172 hundre millioner kroner.

Desember 2024: 825 587 896 kr. Juni 2025: 997 498 607 kr.

14) Palantir Technologies Inc

Høyteknologisk overvåkningsselskap som leverer stordata AI-verktøy til Israels militære. Storebrand har solgt seg ut av Palantir på grunn av bekymringer for brudd på folkeretten.

Palantirs eier Alexander Karp har blitt beryktet for hans gjentatte begeistrete utsagn om at hans firma så gjerne bistår kundene i å drepe mennesker. Han har uttrykt en utvetydig støtte til Israels krigføring ved flere besøk i Palantirs filial i Tel Aviv. Hans overvåkingssystemer og målsøkingsteknologi anses for å bidratt til drap på svært mange sivile. Det antas også at Palantirs målsøkingsteknologi har bidratt til drapene på journalister i Gaza.

Mens advarsler mot Palantir lenge har kommet fra flere kanter, har Oljefondet fra desember 2024 til juni 2025 økt sin eierandel i det beryktete selskapet. De har nå en av sine største enkeltposter i dette selskapet. Palantir har hatt en eventyrlig verdistigning siden 7. oktober, og Oljefondets investering har nesten doblet seg i verdi på seks måneder – fra 19 til 36 milliarder kroner.

Desember 2024: 19 636 518 496 kr. Juni 2025: 36 088 382 073 kr.

15) RENK Group AG

Tysk produsent av girkassen for Israels Merkava stridsvogner. Merkava er Israels mest brukte stridsvogn. Den har vært i bruk i alle tidligere invasjoner i Gaza - i 2012, 2014 og 2021. Merkava stridsvogner ble satt inn i bakkeinvasjon av Gazastripen i 2023. De har stått for omfattende sykehusknusing som startet med angrepene på Shifa-sykehuset på og det indonesiske sykehuset i november 2023. De har i tillegg bombet en lang rekke skoler og andre sivile mål.

RENK Group skriver i sin reklamebrosjyre (s. 15) at de leverer girkassen R-325 til Israels Merkava IV – en verdensledende stridsvogn: «An excellent choice of transmission for world’s leading tracked vehicles». RENK tilbyr ekspertråd og livslang support til kundene, s. 21.

Etter at Tyskland har varslet stopp for militærleveranser til Israel, offentliggjorde RENK Group 15. august at de vil etablere en ny fabrikk i USA for å fortsette leveransene av girkasser til den israelske stridsvognen.

RENK Group har også hatt en eventyrlig verdistigning. Oljefondet har fra nyttår 2024 til juni 2025 solgt seg ned fra 2.33 til 1.61 prosent, og likevel er verdien langt mer enn doblet i den samme tiden, fra 503 millioner i desember, til 1,3 milliarder i juni.

Desember: 503 085 175 kr. Juni: 1 300 206 432 kr.

16) Rheinmetall AG – Bombeprodusent og Holocaust-profitør

Rheinmetall er Tysklands største våpenprodusent, og er oppført av Jewish Library blant de største selskapene som var involvert i konsentrasjonsleirene under krigen. Rheinmetall har inngått samarbeid med Elbit, Israels største våpenprodusent, for utvikling av nye artillerigranater. Begge er beryktet for produksjon av granater med hvitt fosfor, men Rheinmetall har offentliggjort at de ikke gjør det lengre.

Oljefondet utelukket Elbit da Kristin Halvorsen var finansminister.

Rheinmetall og Elbit skal nå sammen videreutvikle den nye 155 mm haubitsen, som oftest har vært brukt til å levere hvitt fosfor. Amnesty har funnet klare bevis for at Israel har brukt hvitt fosfor mot Gaza etter 2023.

Rheinmetall opplyser at de produserer MK-bombene MK82, MK83 og 2000-pund bomben MK84 fra råmateriale til ferdig produkt, med gjentatte leveranser til mangfoldige kunder. Det er ikke nevnt konkrete leveranser til Israel, men det tette samarbeidet Rheinmetall har med IDF, sannsynliggjør at de også leverer bomber til Israels krigføring.

Selv om Rheinmetall har inngått i kompaniskap med et selskap Oljefondet har utestengt, har de ikke blitt satt på en observasjonsliste. Fondet er også tungt investert i Elbits største eiere, så Norge er fortsatt deleier i Elbit, om enn via et ekstra nivå. Siden nyttår har Oljefondet redusert sin eierandel i Rheinmetall fra 2,32 prosent i desember, til 1,88 i juni. Med mindre eierandel har verdien mer enn doblet seg på seks måneder – fra syv til atten milliarder kroner.

Rheinmetall AG desember 2024: 7 306 326 582 kr. Juni 2025: 18 457 961 400 kr.

17) Rolls-Royce Holdings PLC

Storbritannias nest største våpenprodusent. (Dette er ikke bilprodusenten, men de var det tidligere, og har beholdt retten til å bruke den kjente RR logoen).

RR Holdings er moderselskapet til Rolls Royce Power Systems, som er ett av selskapene FN krever deinvestering fra. Deres datterselskap igjen, MTU Friedrichshafen GmbH, produserer MT-883-motoren til de israelske stridsvognene Merkava 4 og 5. Bruken av stridsvognene er beskrevet under RENK Group. Det er Merkava stridsvognen som er i bruk i Israels intensiverte bakkeinvasjon i Gaza og angrep i Gaza by.

Rolls-Royce-selskapet leverer en lang rekke militærutstyr til Israel, blant annet motoren til IDFs Eitan armerte person-kjøretøy.

Rolls-Royce Holdings er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen. Verdien har økt fra 15 milliarder til 25 milliarder på 6 måneder.

Desember 2024: 15 219 866 891 kr. Juni 2025: 25 158 024 434 kr.

18) Thales SA

Fransk, delvis statseid selskap som leverer utstyr til væpnete droner til Israel. Heron og Hermes er israelske, ubemannete angrepsdroner utstyrt med svært dødelig missilkraft. De brukes til angrep mot sivilstruktur, sykehus, skoler og teltleire. Det rapporteres at lyden av droner er en del av livet i Gaza. Barn i Gaza kan høre forskjell på lyden av overvåkings- og angrepsdroner. Droner har vært brukt i angrepene som har drept grupper av journalister den senere tid.

Thales har inngått kontrakt om levering av transpondere til den væpnete Hermes-900-dronen.

Thales roser seg av å være ett av verdens fremste droneselskap. Det er også ett av de syv selskapene Oljefondet er investert i som produserer atomvåpen.

Oljefondet i Thales SA: 2 946 119 364 kr.

19) ThyssenKrupp AG – også Holocaust-profitør

ThyssenKrupp er et tysk selskap som leverer krigsskip og ubåter til Israel. De er også øverst på FNs liste over de Oljefondet må trekke seg ut av.

De nyeste krigsskipene, Sa’ar 6, ble brukt for første gang 14. oktober 2023 mot mål i Gaza. Krigsskipene er bevæpnet med våpen og missilsystemer fra Boeing, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael og RTX i tillegg til kanonene fra Leonardo. Krigsskipene i Sa’ars-flåten er omtalt som ryggraden i den ulovlige og totale maritime blokaden av Gaza. Det er krigsskipene som hindrer nødhjelp å komme inn fra sjøsiden. Det er de som hindrer utsultete mennesker i Gaza fra å dra ut og fiske – også innenfor deres eget territorialfarvann.

ThyssenKrupp er også på listen over de største bidragsyterne til Hitlers konsentrasjonsleire under andre verdenskrig. De var også sterkt involvert i nazistenes okkupasjon av Norge.

Oljefondets Etikkråd anbefalte i 2020 å ha selskapet under observasjon, basert på mistanke om korrupsjon i åtte land gjennom tyve år. Anbefalingen ble ikke fulgt av bankens hovedstyre. Isteden ba hovedstyret i 2021 fondets ledelse om å ha dialog med ThyssenKrupps ledelse. NBIM hadde nær kontakt med det korrupsjonsanklagete selskapet gjennom tre år, fra 2021 til 2024. På bakgrunn av NBIM-ledelsens tilbakemelding, konkluderte hovedstyret med at risikoen for at selskapet var korrupt var akseptabel, og oppfølgingen ble avsluttet.

Benjamin Netanyahu tildelte i 2016 en kontrakt på fire korvetter til ThyssenKrupp - uten anbudsrunde, og helt i strid med den israelske marinens behov.

ThyssenKrupp-skandalen i Israel er knyttet opp til det som kan begrunne at Netanyahu ikke vil inngå en våpenhvile, og at angrepene mot Gaza fortsetter. Det er forventet at Benjamin Netanyahu vil møte anklager om korrupsjon i forhold til ThyssenKrupp i det øyeblikk Israel avslutter krigføringen. Times of Israel skriver i 2024 at saken fortsatt er aktuell og etterforskning pågående.

ThyssenKrupp desember 2024: 527 034 202 kr. Juni 2025: 824 855 828 kr.

20) Valero Energy Corp

Amerikanske Valero er hovedleverandøren av militær jetdrivstoff (JP-8) til det israelske militæret, bl.a. til F-15, F-16 og F-35-bombefly, AH-64 Apache-krigshelikoptre og alle Merkava-stridsvognene.

Finansministeren har ofte påpekt at Oljefondet våren 2025 har trukket seg ut av et selskap som driver bensinstasjoner på Vestbredden. Fondet har ikke vurdert å trekke seg ut av Valero, som er hovedleverandør av jetdrivstoff til Israels bombing og utslettelse av Gaza.

Forsvarsdepartementet i USA opplyser at Valero har vunnet en kontrakt for 200 millioner dollar for jet-fuel til Israel i januar 2025.

Mens de solgte seg ut av bensinstasjonkjeden, har Oljefondet har økt sin eierandel i Valero fra desember til juni, fra 1.70% til 1.94%. Verdien er opp 700 millioner på seks måneder.

Desember 2024: 7 510 980 182 kr. Juni 2025: 8 281 817 330 kr.

Listen er ikke utfyllende, og israelske selskaper er ikke undersøkt.

I sitt brev til Jens Stoltenberg av 30. april 2025 nevner Francesca Albanese spesifikt åtte av selskapene vi har omtalt her:

5. Additionally, the Fund is also one of the leading European investors in a number of weapons manufacturers, for which we have reasonable grounds to believe they are supplying Israel with the necessary weapons, spare parts and components, to equip its military, which aids and assists in maintaining the unlawful occupation as well as raising a serious risk use in the commission of international crimes, including genocide, crimes against humanity of persecution, systematic and/or widespread murder and starvation, and the targeting of the civilian population. This includes, as of 31 December 2024, investments in the following companies, which the UN had also put on notice of possible violations in May 2024:

a. Leonardo s.p.a

b. RTX Corp

c. Rolls-Royce Holdings PLC

d. ThyssenKrupp

e. Oshkosh Corp

f. Rheinmetall AG

I punkt 6 i brevet nevner hun også selskapene Caterpillar og Honeywell.

Albanese krever et svar fra Stoltenberg innen 30. mai, på hva han vil gjøre for å sørge for at Norges investeringer er i tråd med internasjonal folkerett. I svaret til Francesca Albanese 30. mai gjentok Stoltenberg at Oljefondet ikke er investert i noen selskaper som leverer våpen til Israel. Etter at Etikkrådet hadde undersøkt fondets investeringer for hele 2024, skriver Stoltenberg at:

«there were no companies in the Fund with ongoing deliveries of relevant types of weapons to Israel».

De åtte selskapene som Albanese nevnte spesifikt, har Stoltenberg formodentlig ikke selv undersøkt etter hennes brev. Vi må anta at Stoltenberg isteden har bedt fondets ledelse om en redegjørelse for å kunne svare henne. Og han må ha fått til svar at vi ikke er investert i noen selskaper som leverer våpen til Israel. Dermed svarer Stoltenberg implisitt i brev tilbake til Albanese at hun tar feil, for vi er ikke investert i noen av de selskapene hun nevner. Eller at vi er investert i dem, men at de ikke leverer noe til Israel. Uansett forklaring, har Oljefondet og finansministeren svart uriktig. Vi er tungt investert i alle hun nevner, og ganske mange flere - og de leverer til Israel.

Vår anbefaling:

Det synes klart at fondets – eller Etikkrådets – regler for å vurdere selskaper som etiske eller uetiske, har så mange omskrivninger at de omtrent alle faller utenfor. Da historikerne leverte sin rapport om de israelske selskapene, fikk de til svar at disse mest sannsynlig faller utenfor det som vil bli reagert mot i fondet.

Det har kommet frem at fondet – og Etikkrådet – til tross for at vi ikke skal være investert i selskaper som bidrar til å bryte folkeretten – har andre regler som pulveriserer det overordnete kravet. De underordnete reglene er at det må være et et helt våpen, det kan ikke være deler av et våpen, det kan ikke være leveranser som er gjort for en stund siden – det må være helt dagsaktuelle, pågående leveranser. Dette er regler som til sammen vil gjøre det helt umulig for Etikkrådet å tilråde å selge seg ut av noe som helst. Å levere drivstoffet til alle bombefly og stridsvogner vil falle helt utenfor - selv om de ville vært helt ubrukelige uten drivstoff, og det er en komponent de er helt avhengig av for å kunne fortsette de folkerettsstridige angrepene mot sivilbefolkningen.

Hvor meningsløs regelen er kan vises med ett eksempel: ThyssenKrupp leverer en båt. Det er ikke et våpen. Leonardo leverer en kanon. Det er heller ikke et våpen – det er en metallboks som ikke gjør noen skade. RTX leverer ammunisjon til kanonen, men de er bare en del-leverandør – en rakett kan ikke gjøre noe på egenhånd uten en utskytningsenhet, som RTX ikke har laget. Så da kan ikke fondet eller Etikkrådet reagere. Det må reageres mot noen som leverer en fiks ferdig båt, med kanon og ammunisjon. I tillegg må det bevises at de har levert til Israel helt nylig, og at de har skutt mot Gaza helt nylig. Kun da kan Etikkrådet vurdere å anbefale at man selger seg ned i det selskapet.

Men et slikt selskap finnes ikke. Det er grunnen til at Etikkrådet ikke engang har anbefalt observasjon av noen av selskapene vi har omtalt. Ingen av dem har det blitt reagert på i forhold til fondets regler om Adferd. All adferd disse selskapene har bedrevet, har vært akseptabel for Pensjonsfondet Utland og deres Etikkråd.

Det er åpenbart at det er uoverkommelig for rådets fem medlemmer å vurdere ni tusen selskaper i etterkant av investeringene. Når rådet i tillegg har regler å forholde seg til som gjør deres jobb omtrent umulig, da blir Etikkrådet kun en fin fasade.

For å kunne løse en slik knute, anbefaler vi at det etableres et nytt etisk råd, som kun har som oppgave å vurdere investeringer i områder hvor det er krig eller mistanke om menneskerettighetsbrudd. Rettesnor for dette rådets virksomhet må være de internasjonale lovene om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Og de må ledes av Folkemordkonvensjonen, som krever at statene gjør alt de kan for å forhindre folkemord.

Et råd som kun har kritiske områder og situasjoner å forholde seg til, må bli forelagt mulige investeringer i forkant, til deres godkjennelse eller avvisning. Et slikt råd bør bestå av mennesker som har kompetanse på internasjonal lidelse, fredsforskere, fredsmeglere, og gjerne en biskop. Det kan veldig gjerne være representert ved de viktigste organisasjonene: Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Leger Uten Grenser, Amnesty International, Human Rights Watch, LO og andre. Det må bestå av mennesker og organisasjoner som ønsker at vi ikke skal være investert i krigsforbrytelser. I tillegg til de internasjonale lovene, må de har et internt regelverk å forholde seg til som støtter oppunder deres mandat, og gjør deres innsats meningsfull.

Det neste problemet er det som Jens Stoltenberg gjentar ofte: at uttrekk må begrunnes så godt at Norge ikke kan risikere søksmål. Da er det enkleste svaret å ikke utestenge et selskap med en begrunnelse, om det er den minste tvil at de bryter folkeretten - men bare ta en beslutning om å selge seg ned. Eller ut. Uten å begrunne det for noen.

Alternativt og enda bedre: Om fondet utestenger et selskap som selger bomber til Israel, fordi de selger bomber til Israel, og medvirker til massedrap av sivile i Gaza, og selskapet vil gå til søksmål mot Norge, så er vår anbefaling til svar på det: “Vi møtes i retten”. Det er en rettssak vi gjerne skulle sett.

Vennlig hilsen

Folk mot Folkemord

Hovedkilde: American Friends Service Committe (AFSC). De ble tildelt Nobels fredspris i 1947 for sitt fredsarbeid.https://afsc.org/gaza-genocide-companies og

https://investigate.info/

Andre:

dontbuyintooccupation.org/

dontbankonthebomb.com/

worldbeyondwar.org/

whoprofits.org/

palestinakomiteen.no

caat.org.uk/data/companies/

icannorway.no

workersinpalestine.org/who-arms-israel

Etterord: Mange tror at sultkatastrofen er noe som har oppstått nylig. Den startet for over et år siden. Disse bildene er lastet ned fra Al Jazeera 1. mai i år. Det kan argumenteres for at det også er et alternativ å selge seg ut av alt som er israelsk, eller relatert til Israel, inntil de avslutter bombardementet og utsultingen, og lar humanitær hjelp få fri adgang til Gaza. I dag er vi forbi sultkatastrofe. I dag er det en erklært hungersnød i Gaza. Vi er forpliktet til å gjøre alt vi kan for å stoppe det.